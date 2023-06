Canais pagos celebram o Dia dos Namorados com filmes românticos

São Paulo

O amor está no ar nesta segunda (12), e também em nove filmes indicados aos corações apaixonados: "A Escolha" (10h30, 12 anos), "Imprevisto de Natal" (12h30, livre), "As Primeiras Histórias de Amor" (14h05, 12 anos), "A Escolha Perfeita" (16h05, 14 anos), "Um Príncipe em Minha Vida" (17h50, livre), "Crepúsculo" (19h50, 12 anos) "Meu Namorado É Um Zumbi" (22h, 14 anos) e "Cartas Para Julieta (23h45, 10 anos).

Cena da saga 'Crepúsculo' - Netflix

Telecine Touch, a partir de 10h30

Lifetime Movies

No canal voltado ao público feminino, a maratona começa com o drama turco "Graças ao Amor" (17h20) e prossegue com "Como Ser Solteira" (19h15), "Comer, Rezar, Amar" (21h10), "Homem ao Mar" (23h40) e "Dia das Solteiras Fatal" (1h40).

Lifetime, a partir de 17h20, 14 anos

Especial Amor & Sexo

O canal oferece uma seleção de filmes mais picantes: "Amor de Redenção" (17h40, 12 anos), "Mais que Amigos" (20h, 16 anos), "Boa Sorte, Leo Grande" (22h, 16 anos) e "Cinquenta Tons de Liberdade" (23h45, 16 anos).

Telecine Premium, a partir de 17h40

Roda Viva

O ministro a Educação, Camilo Santana, fala sobre a Consulta Pública para a Reestruturação do Ensino Médio, prorrogada para 5/7, entre outros assuntos.

Cultura, 22h, livre

Meu Ex É um Espião

Duas amigas são perseguidas sem saberem por quê. Uma delas descobre que seu ex-namorado trabalha para a CIA. Com Mila Kunis eKate McKinnon no elenco.

Globo, 22h25, 16 anos

Sr. Errado

Um homem pede a uma vizinha para que os dois finjam ser namorados no casamento da irmã dele. Novela em 43 capítulos com Can Yaman, um dos maiores astros da Turquia. Um novo episódio todos os dias.

Globoplay, 12 anos

Barracuda Queens

Nos ano 1990, um grupo de garotas ricas afundadas em dívidas assalta casas de um bairro nobre de Estocolmo. Minissérie baseada num caso real.

Netflix, 16 anos