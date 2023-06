'Titanic', de James Cameron, é exibido mais uma vez na Globo; saiba o horário

São Paulo

Uma das maiores bilheterias da história do cinema, o filme de James Cameron acerta ao seguir o romance entre dois jovens, vividos por Kate Winslet e Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em cena de "Titanic" - Divulgação

Globo, 0h15, 12 anos

O americano Billy Eichner é um dos roteiristas e também o ator principal desta comédia romântica que parte de uma premissa ousada: homens gays estão muito mais interessados em sexo do que em amor, e por isso têm dificuldade em construir relacionamentos duradouros.

O protagonista, um bem-sucedido apresentador de podcast, conhece um cara interessante, mas os dois irão levar muito tempo para se acertarem.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

Vórtex

Através da realidade virtual, um policial consegue entrar em contato com sua esposa morta e impede o acidente que a matou. Mas essa alteração do passado trará consequências imprevisíveis. Minissérie

francesa em seis episódios.

Netflix, 14 anos

Minha Culpa

Uma jovem muda de cidade e vai morar com a mãe, que se casou novamente. Lá ela conhece o filho de seu padrasto, e a repulsa inicial não demora a se converter em paixão. Filme espanhol baseado no best-seller de Mercedes Ron.

Amazon Prime Video, 18 anos

La Situación

Uma mulher herda um terreno na Argentina e viaja de carro com duas amigas para lá. Mas, no caminho, elas são confundidas com traficantes. A comédia de Tomás Portella tem Natália Lage, Júlia Rabelo e Thati Lopes no elenco.

Star+, 16 anos

Racismo no Futebol

O ex-jogador Ian Wright apresenta esta série documental, que investiga a ascensão de atletas negros no futebol britânico e os obstáculos que eles enfrentaram.

HBO Max, 10 anos

Buscando...

Um filme inovador: a história de um sequestro é inteiramente contada por meio de telas de computadores e celulares, como sites, redes sociais e aplicativos.

Record, 22h45, 14 anos