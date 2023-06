Fãs relatam confusão com cambistas por ingressos de shows de Taylor Swift

São Paulo

Fãs da cantora Taylor Swift, que fará shows no Brasil em novembro na turnê The Eras Tour, relataram no Twitter na noite deste domingo (11) conflitos envolvendo cambistas nas filas organizadas na frente dos estádios Allianz Parque, em São Paulo, e Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

De acordo com as portagens, cambistas teriam desrespeitado os lugares de pessoas que já há dias acampam entre as grades. Uma usuária escreveu que a produção da TF4, responsável pela venda de ingressos para os shows, estipulou o horário de 12h deste domingo para que os responsáveis pelas barracas montadas na fila se apresentassem.

Fãs carregam colchões em fila para compra de ingressos para shows de Taylor Swift - Júlio Boll/Folhapress

"Porém fãs relatam que eles avisaram que o horário máximo era às 18h", completou o perfil Taylor Swift Daily Brasil, que diz ter visto que, às 15h40, a fila de vendas foi montada e senhas foram entregues.

"Nem todos haviam chegado, inclusive outros cambistas, e por isso os cambistas que estão lá ficaram alterados com a situação", escreveu a página.

A TF4, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que não se pronunciaria na noite deste domingo (11).

Uma postagem do perfil Ste (@borns1ng3r) mostra uma discussão entre o que seriam fãs da cantora e cambistas, na fila do Engenhão.

Outra postagem retrata confusão na fila do Allianz Park.

Por volta das 19h, a Polícia Militar teria ido à porta do estádio, mas deixado o local poucos minutos depois, "sem resolver nada", de acordo com postagem com vídeo no perfil Choquei.

Fãs disseram ter apagado algumas postagens, para "proteger a integridade física" dos envolvidos.

Houve quem desmentisse as postagens, alegando que a situação nas filas era de tranquilidade.

Os ingressos para o shows da cantora Taylor Swift disponibilizados em pré-venda se esgotaram em 37 minutos na sexta (9). Apenas clientes C6 Bank Mastercard podiam efetuar a compra.

O restante do público terá acesso às entradas nesta segunda (12), a partir das 10h. Os ingressos custam entre R$ 190 e R$ 2.250.