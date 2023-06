Entenda a relação da banda Oasis com o time de futebol Manchester City

São Paulo

Com a vitória do Manchester City na Champions League neste sábado (10), fãs do Oasis ficaram animados com um possível retorno da banda de rock, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000.

Os irmãos Noel Gallagher e Liam Gallagher, da banda 'Oasis', no estádio Wembley, em 2008 - Dave Hogan/Getty Images

Isso acontece porque os irmãos Liam e Noel Gallagher são fãs do time inglês e hits dos artistas viraram hinos do clube. Havia rumores de que a banda, que chegou ao fim em 2009 após desentendimentos entre os dois, voltaria após o título do campeonato inglês. O Manchester City venceu o Inter de Milão na final que contou com show de Anitta.

Os boatos surgiram quando Liam publicou nas redes sociais, em maio, sobre a chance de reatar com o irmão caso o time vencesse. "Se o Manchester City ganhar a Champions League eu ligo para o meu irmão e trago a p*** da banda de volta" escreveu ele, em publicação já apagada.

Ele também respondeu a um fã que questionou: "O Oasis vai voltar se o Manchester City ganhar a Champions League? É uma possibilidade?". "Estou pronto para isso", disse Liam.

Seu irmão Noel também fez uma promessa que chegou a ser publicada no site do Manchester City. Ele disse que, caso o clube fosse campeão e o jogador Erling Haaland marcasse três gols na final, ele tocaria vestindo apenas cueca com a sua banda atual, High Flying Birds.

Os Gallagher têm uma história antiga com o time. Eles nasceram e cresceram nos subúrbios de Manchester, na Inglaterra, nas décadas de 1960 e 1970. Desde criança, assistiam aos jogos de futebol no estádio do clube.

O primeiro álbum da banda, "Definetely Maybe", trazia na capa uma referência ao Manchester City. Uma fotografia de Rodney Marsh, atacante nos anos 1970, aparecia no canto inferior direito.

Capa do disco 'Definitely Maybe' (1994), do Oasis - Divulgação

Quando chegaram ao estrelado, o Oasis era muito mais famoso que o time. Futebol era um dos assuntos preferidos de Noel, que frequentemente citava o time em entrevistas, o que ajudou a trazer reconhecimento público ao clube inglês.

Além disso, músicas da banda foram adotadas como hinos por torcedores e jogadores. O hit mais famoso do Oasis, "Wonderwall", foi a canção escolhida para comemorar a vitória do time na Premier League de 2019, com direito a participação do próprio Noel catando no vestiário com os jogadores.

Torcedores percorreram as ruas de Istambul, na Turquia, onde ocorreu a partida final desta Champions League, cantando "Don’t Look Back in Anger", mais um sucesso da dupla Gallagher. Outra música que costuma aparecer na boca dos fanáticos é "Champagne Supernova".

A banda também fez dois shows históricos em Maine Road, que foi a casa do Manchester City por 80 anos. Os ingressos traziam estampada uma foto de Noel, Liam e o baixista Guigsy vestidos com a camisa do time e sentados nas cadeiras do estádio.

Apesar dos comentários dos irmãos, até o momento não houve nenhum pronunciamento oficial sobre um retorno real aos palcos.