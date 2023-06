Madonna estaria vomitando sem parar e sem sair da cama, segundo portal

São Paulo

Pode ser cedo para se tranquilizar quanto a Madonna. De acordo com o portal americano TMZ, a cantora, que recentemente recebeu alta após ficar hospitalizada com uma infecção grave, ainda está de cama e, segundo pessoas do seu entorno, fora de condições de iniciar sua turnê mundial.

A cantora Madonna - Getty Images

O portal disse que a cantora está vomitando sem parar desde que deixou o hospital e não consegue sair da cama.

Madonna teria protestado contra a ideia de ir ao hospital. Foi parar lá depois que desmaiou, no último sábado, e, desde então, está vomitando incessantemente. A fonte do TMZ afirma ter estado com a cantora quando ela perdeu os sentidos.

A cantora teria hesitado em buscar ajuda médica e sofrido em silêncio com febre durante um mês por medo de colocar sua turnê em risco. A demora permitiu que o caso agravasse.