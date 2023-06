Grammy anuncia data da sua próxima edição e quando vai divulgar indicados; veja

São Paulo

A próxima edição do Grammy, a principal premiação da música, vai ocorrer no dia 4 de fevereiro do ano que vem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira em um texto publicado no site do prêmio.

Beyoncé no Grammy de 2023 - Mario Anzuoni/Reuters

A 66ª edição do evento deve ocorrer no ginásio Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os indicados ao prêmio serão anunciados no dia 10 de novembro. Além das categorias tradicionais, como álbum, canção, gravação e revelação do ano, o Grammy vai adicionar três novas estatuetas.

Agora serão laureados também a melhor performance de música africana, o melhor álbum de jazz alternativo e a melhor gravação de dança pop.

Neste ano, em fevereiro, Harry Styles saiu consagrado da premiação, derrotando Beyoncé na categoria de álbum do ano com o disco "Harry's House". A americana Samara Joy fisgou a estatueta de artista revelação, disputada também pela brasileira Anitta.