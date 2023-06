São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (19) o cantor e compositor Paulo Debetio, aos 77 anos. João Paulo Debetio, seu filho, disse ao jornal O Dia que o músico, que estava internado em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi internado e entubado no último domingo, dia 18, por estar com falta de ar.

Músico Paulo Debetio - @paulodebetio no Instagram

Debetio nasceu em Poção, em Pernambuco, em 1946, mas foi em Minas Gerais que se lançou como músico, como integrante da dupla Santos & Debetio. É autor, junto a Paulinho Rezende, de "Retalhos", gravada por Alcione para seu disco de 1976, e está também por trás de faixas como "Pelo Amor de Deus", interpretada por Emílio Santiago e "Nuvem de Lágrimas", que saiu na voz de Fafá de Belém.

O velório de Debetio vai acontecer nesta terça-feira (20), às 9h30, no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O corpo será cremado às 12h30.