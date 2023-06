Onde ver 'A Máscara de Ferro', em que Jackie Chan enfrenta Schwarzenegger

São Paulo

No século 18, um cartógrafo britânico recebe a missão de mapear a Rússia. No caminho, tenta resgatar o czar, que está exilado, e desmascarar a impostora que se faz passar por uma princesa da China.

Jackie Chan em cena do filme 'A Máscara de Ferro' - Divulgação

A coprodução sino-russa "A Máscara de Ferro" reúne dois dos maiores astros de todos os tempos do cinema de ação —Jackie Chan, representando o Oriente, e Arnold Schwarzenegger, o Ocidente.

Telecine Premium, 19h50, 12 anos

Contrato Perigoso

Expulso do Exército americano, um ex-soldado aceita trabalhar para uma obscura organização paramilitar. Mas, logo na primeira missão, ele será traído e perseguido. Com Chris Pine e Kiefer Sutherland.

HBO Max, 16 anos

Creed 3

Michael B. Jordan volta a interpretar o boxeador Adonis Creed neste derivado da franquia "Rocky". Agora o personagem é desafiado a retornar aos ringues por um ex-amigo, recém-saído de uma prisão.

Amazon Prime Video, 14 anos

Seja Você Mesma

Nesta comédia adolescente turca, uma jovem impetuosa trabalha duro para evitar ser despejada e desenvolve relação complexa com seu chefe.

Netflix, 12 anos

Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra

O documentário de Zelito Viana, na faixa "É Tudo Verdade", resgata uma entrevista de 1977 do antropólogo Darcy Ribeiro sobre os povos originários do Brasil. Com o ator Marcos Palmeira e o antropólogo indígena Gersem Baniwa.

Canal Brasil, 20h05, livre

Junho 2013 – O Começo do Avesso

O canal reprisa, de quarta a sexta, os seis episódios desta série documental sobre o mês que mudou a história do Brasil, ao ritmo de dois por dia. Direção de Paulo Markun e Angela Alonso, também colunista da Folha.

Canal Brasil, 21h10, 12 anos

Som Brasil: Alexandre Pires

No lugar do futebol, a emissora exibe especial do cantor mineiro, apresentado por Pedro Bial. Participações da cantora Alcione e de integrantes originais do grupo Só Pra Contrariar, do qual Pires fez parte.

Globo, 22h25, livre