Pai de Justin Bieber ataca Mês do Orgulho LGBTQIA+ e é criticado nas redes sociais

Jeremy Bieber, pai de Justin Bieber, usou as redes sociais para criticar a celebração do Mês do Orgulho LGBTQIA+ e foi rechaçado por fãs do cantor.

Justin Bieber com o pai, Jeremy Bieber - Reprodução

Numa publicação em seu Instagram, que não está mais disponível, ele escreveu, diante de uma bandeira do arco-íris, "não esqueçam de agradecer a uma pessoa heterossexual por sua existência neste mês".

Internautas logo o criticaram e o acusaram de homofobia, rechaçando ainda seu conceito de família ao relembrar que Jeremy Bieber deixou que a mãe de Justin Bieber o criasse sozinha.

Apesar de não ter tido tanto contato com o pai durante a infância, o artista retomou a convivência com o pai depois de adulto e já publicou diversas fotos ao lado dele. Justin Bieber não se pronunciou sobre o ocorrido até o momento.

A publicação acontece em meio à tensão crescente nos Estados Unidos entre políticos conservadores e a população LGBTQIA+, que se tornou alvo de diversos projetos de lei que buscam restringir seus direitos.