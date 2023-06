São Paulo

Paxton Whitehead, ator que apareceu em várias séries de sucesso entre os anos 1990 e 2000, morreu aos 85 anos na sexta-feira passada, em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seu filho à revista Hollywood Reporter, na manhã desta terça (20). Ele não revelou a causa da morte.

Paxton Whitehead, no centro, em cena de "Friends" com Tate Donovan e Jennifer Aniston - Divulgação

Nascido na Inglaterra, Whitehead interpretou personagens em diversas séries americanas de grande popularidade, como "Friends", em que fez o senhor Waltham, chefe de Rachel na loja Bloomingdale's.

Ele também pode ser visto em "West Wing - Nos Bastidores do Poder", "Louco por Você", "Frasier", "Uma Família de Outro Mundo", "Ellen" e "Desperate Housewives". No cinema, esteve nas comédias românticas "De Volta às Aulas", "Presente de Grego" e "Kate & Leopold".

Sua última aparição nas telas foi em 2011, numa versão filmada para a TV da peça "The Importance of Being Earnest", ou "A Importância de Ser Prudente", de Oscar Wilde. Foi no teatro, aliás, que Whitehead começou sua carreira e onde obteve maior prestígio.

Aos 21, quando dava os primeiros passos na carreira, foi contrato pela renomada companhia teatral Royal Shakespeare Company. Apenas quatro anos depois, fez sua estreia na Broadway, em "The Affair", de Ronald Miller.

Em 1981, foi indicado ao Tony, o maior prêmio do teatro americano, pelo musical "Camelot", no qual contracenou com Richard Burton. Ele deixa um filho, uma filha e a mulher, Katherine Jane Robertson.