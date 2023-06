'Leopoldstadt' e 'Kimberly Akimbo' vencem Tony Awards; veja ganhadores

São Paulo

Depois de ameaçado pela greve dos roteiristas, o maior prêmio de teatro dos Estados Unidos, o Tony Awards, enfim, aconteceu na noite deste domingo (11), em Manhattan.

As montagens "Leopoldstadt" e "Kimberly Akimbo" venceram, respectivamente, melhor peça de teatro e melhor musical, os grandes prêmios da noite.

Nesta edição, foram premiadas as produções que estrearam na Broadway de 29 de abril de 2022 até 27 de abril de 2023.

Cena do musical 'Some Like it Hot', indicado ao Tony Awards - Matthew Murphy / Divulgação

Conduzida pela atriz Ariana DeBose, a 76ª edição do Tony passou por alterações em seu formato para ser transmitido ao vivo mesmo com a greve e não foi roteirizado. O sindicato da categoria afirmou em nota que não vai fazer piquetes durante a premiação, mas que continuará com a paralisação.

A cerimônia contou com a presença de celebridades conhecidas do público como as atrizes Lea Michele, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e Stephanie Hsu.

Melhor peça de teatro

"Leopoldstadt"

Melhor musical

"Kimberly Akimbo"

Melhor revival de musical

"Parade"

Melhor revival de peça de teatro

"Topdog/Underdog"

Atriz em peça de teatro

Jodie Comer em "Prima Facie"

Atriz em musical

Victoria Clark, "Kimberly Akimbo"

Atriz coadjuvante em peça de teatro

Miriam Silverman em "The Sign in Sidney Brustein’s Window"

Atriz coadjuvante em musical

Bonnie Milligan em "Kimberly Akimbo"

Ator em musical

J. Harrison Ghee em "Some Like It Hot"

Ator em peça de teatro

Sean Hayes em "Good Night, Oscar"

Ator coadjuvante em musical

Alex Newell, "Shucked"

Ator coadjuvante em peça de teatro

Brandon Uranowitz em "Leopoldstadt"

Direção de peça de teatro

Patrick Marber de "Leopoldstadt"

Direção de musical

Michael Arden de "Parade"

Trilha sonora original

"Kimberly Akimbo"

Coreografia

"Some Like it Hot"

Instrumentação

"Some Like it Hot"

Trilha sonora original

"Kimberly Akimbo"

Figurino de peça de teatro

"Leopoldstadt"

Figurino de musical

"Some Like It Hot"

Design de som de peça de teatro

"Life of Pi"

Design de som de musical

"Sweeney Todd'

Iluminação de peça de teatro

"Life of Pi"

Iluminação de musical

"Sweeney Todd"