Show de Roger Waters com alusão ao nazismo ofende judeus, diz governo dos EUA

Washington | Reuters

O Departamento de Estado dos Estados Unidos se pronunciou nesta terça-feira (6) sobre uma polêmica envolvendo uma apresentação do cofundador do Pink Floyd, Roger Waters, denunciando o show do cantor em Berlim como "profundamente ofensivo ao povo judeu" e acusando Waters de ter um histórico de uso de retóricas antissemitas.

Roger Waters durante show em Paris, em maio de 2023 - Anna Kurth/AFP

Waters, de 79 anos, disse que a apresentação do mês passado, durante a qual ele vestiu um sobretudo preto com um emblema semelhante à suástica, foi uma declaração contra o fascismo, a injustiça e o fanatismo, e chamou as críticas de "dissimuladas e politicamente motivadas".

A polícia de Berlim disse que está investigando Waters por suspeita de "incitação ao ódio público". Deborah Lipstadt, enviada especial dos EUA para monitoramento e combate ao antissemitismo, chamou o show de "distorção do Holocausto" e republicou um tuíte do coordenador da Comissão Europeia para o combate ao antissemitismo em que ele denunciava Waters.

Em nota enviada por e-mail, o Departamento de Estado endossou o comentário de Lipstadt e disse que o show em Berlim "continha imagens profundamente ofensivas ao povo judeu e minimizava o Holocausto".

"O artista em questão tem um longo histórico de uso de alegorias antissemitas" para difamar o povo judeu, acrescentou. O departamento não respondeu às perguntas subsequentes, incluindo se as autoridades assistiram ao show e de que forma, e não deu exemplos do suposto uso de alegorias antissemitas por parte de Waters.

Imagens do show de 17 de maio mostram o cantor e baixista apontando a réplica de uma metralhadora para a plateia enquanto recria cenas de um filme baseado no aclamado álbum de 1979 do Pink Floyd, "The Wall", uma crítica ao fascismo.

Waters disse no Twitter que a representação de "um demagogo fascista desequilibrado" tem sido uma característica de seus shows desde "The Wall".