Sou preta, gorda, bissexual e filha do imortal Gilberto Gil, diz Preta Gil em show do pai

Preta Gil, que passa por um tratamento contra o câncer e uma separação, voltou aos palcos com a estreia da turnê "Nós, A Gente" nesta sexta-feira, dia 16. O show, que reuniu Gilberto Gil, seus filhos e netos, ocorreu na casa de shows Qualistage, no Rio de Janeiro.

Preta Gil na estreia da turnê 'Nós, A Gente', no Rio de Janeiro, em que Gilberto Gil canta ao lado de filhos e netos - Alessandra Lima/Divulgação

"Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou bissexual. Eu estou me tratando de um câncer. Eu estou solteira. E eu sou filha do imortal Gilberto Gil", disse ela sob efusivos aplausos, enquanto cantava "Vá se Benzer", que gravou com Gal Costa.

Aos 48 anos, Preta acaba de entrar na reta final do tratamento de um câncer de intestino. "Agora são dois meses de pausa, a cirurgia e a cura", disse ela em vídeo publicado nas redes sociais no começo do mês.

Preta fez sessões de radioterapia em um hospital de São Paulo e voltou para sua casa, no Rio, onde ficará até fazer uma cirurgia para retirar o tumor.

A turnê "Nós, A Gente" passa por São Paulo no próximo domingo, 25, no Festival Turá. O evento será sediado no parque Ibirapuera.