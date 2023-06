Turnê de Beyoncé pode ganhar R$ 2,4 mi a mais que 'Eras Tour' de Taylor Swift

São Paulo

A turnê "Renaissance World Tour" de Beyoncé pode arrecadar até US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,4 bilhões, a mais que a "The Eras Tour" de Taylor Swift. A avaliação é da revista Forbes.

A projeção do veículo prevê que os shows de Beyoncé recebam até US$ 2,1 bilhões, ou seja, mais de R$ 10 bilhões. Taylor, por sua vez, arrecadaria um total de US$ 1,6 bilhão, cerca de R$ 7,7 bilhões.

As cantoras Beyoncé e Taylor Swift - Evan Agostini/Invision/AP e Jordan Strauss/Invision

Não é para menos. As duas estão entre as cinco artistas mais ricas do mundo, segundo a própria Forbes, que as colocou numa lista de mulheres da música que fizeram fortuna por conta própria, sem depender de herança dos pais.

As estimativas do veículo são baseadas numa análise da quantidade de pessoas que têm comprado ingressos para os shows e o valor dos tíquetes. Ambas as turnês começaram neste ano.

Taylor foi a única das duas artistas que confirmou a vinda de sua turnê ao Brasil. Os ingressos para os shows marcados para novembro têm sido disputados por uma multidão de fãs e cambistas, que já até brigaram em frente às bilheterias.

O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito na última quarta-feira (14) para averiguar relatos de práticas abusivas que teriam sido adotadas pela empresa responsável pela venda dos ingressos dos shows de Taylor no Brasil, a Tickets For Fun.

Na "Renaissance World Tour", Beyoncé canta faixas do seu disco "Renaissance", lançado no ano passado, além dos seus maiores hits.