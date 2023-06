Lady Gaga explica sumiço e diz que estava introspectiva nas gravações de 'Coringa 2'

São Paulo

Lady Gaga afirmou estar gostando de ficar mais reservada e longe das redes sociais numa carta aberta publicada no seu Instagram nesta sexta-feira, dia 16.

Cantora Lady Gaga caracterizada de Arlequina em 'Coringa 2' - Reprodução

"Sei que alguns de vocês estão ansiosos para que eu compartilhe mais do meu processo artístico", escreveu ela na legenda da publicação. "Posso não estar compartilhando online tanto quanto fazia no passado, mas espero que saibam que este tempo foi extremamente curativo e recarregou meu coração, mente, corpo e criatividade."

No texto, Gaga falou ainda sobre ter preferido ficar mais introspectiva durante as gravações do novo "Coringa", em que ela vai interpretar a personagem Arlequina. O longa-metragem deve estrear no fim do ano que vem.

"Nem sempre fui tão reservada, e aposto que isso fará alguns de vocês rirem, mas eu amo muito meus fãs, meus monstrinhos, e isso nunca vai mudar. Não consigo nem começar a descrever o quanto nossa comunidade global me inspira todos os dias para trazer o máximo de alegria possível para suas vidas", escreveu ela.

A cantora ainda revelou que vai lançar um filme com gravações da sua última turnê, "The Cromatica Ball", que não passou pelo Brasil.