Barbie se torna a 3ª maior estreia da história do Brasil com 4,1 milhões de ingressos

São Paulo

"Barbie", filme de Greta Gerwig que já era sucesso mesmo antes de estrear, foi visto por 4,1 milhões de pessoas entre quinta-feira e domingo, conquistando seu lugar como a terceira maior estreia do Brasil.

Cena de 'Barbie' - WB

Os dois primeiros lugares do pódio vão para "Vingadores: Ultimato", de 2019, que foi visto por 5,5 milhões de pessoas, e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", visto por 4,5 milhões nos primeiros dias.

O longa da boneca já tinha conquistado o segundo lugar no primeiro dia, com 1,2 milhão de pessoas comparecendo ao lançamento, perdendo mais uma vez para "Vingadores: Ultimato". Só no primeiro dia, "Barbie" arrecadou R$ 22 milhões no Brasil.

"Oppenheimer", filme de Christopher Nolan que estreou no mesmo dia, foi visto por 527 mil pessoas nas salas brasileiras, conquistando o posto de maior estreia de um filme do diretor no Brasil.