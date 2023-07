'Barbie' tem a maior estreia de um filme dirigido por mulher nos Estados Unidos

São Paulo

"Barbie" teve a melhor estreia de um filme dirigido por uma mulher nos Estados Unidos da história. A estimativa é de que o longa-metragem sobre a boneca da Mattel tenha arrecadado US$ 155 milhões, ou R$ 740 milhões, apenas em seu país de produção, durante o primeiro fim de semana em que ocupou as salas de cinema.

Pessoa vai ao cinema em San Diego, na Califórnia, com camiseta 'Barbenheimer' - Chris Delmas/AFP

Dirigido por Greta Gerwig, o filme faturou até agora US$ 182 milhões fora dos Estados Unidos. A bilheteria total já totaliza US$ 337 milhões. "Barbie" custou US$ 145 milhões para ser feito, isto é, já se pagou.

Só no Brasil, o número chega a US$ 15,9 milhões, ou R$ 76 milhões, que se soma a US$ 22,9 milhões no Reino Unido, US$ 22,3 milhões no México e US$ 8,2 milhões na China.

As estimativas foram divulgadas pelo The Hollywood Reporter, mas podem aumentar consideravelmente, visto que não levam em conta todos os ingressos que foram vendidos no domingo (23).

Antes de "Barbie", o filme dirigido por uma mulher que teve a melhor estreia nos Estados Unidos foi "Mulher-Maravilha", de Patty Jenkins, com US$ 103 milhões arrecadados no primeiro fim de semana, em 2017. "Capitã Marvel", codirigido por uma mulher, Anna Boden, ao lado de Ryan Fleck, bateu US$ 153 milhões em sua estreia, em 2019.

Além de "Barbie", o filme sobre a criação da bomba atômica, "Oppenheimer", também superou as expectativas. Só nos Estados Unidos, o longa de Christopher Nolan fez US$ 80,5 milhões em bilheteria, alcançado a terceira maior estreia de um filme biográfico no país, depois de "Sniper Americano", de 2014, com US$ 89,3 milhões, e "A Paixão de Cristo", de 2004, com US$ 83,8 milhões.

Fora dos Estados Unidos, "Oppenheimer" arrecadou US$ 93,7 milhões em seus primeiro fim de semana. No total, o filme já gerou US$ 174 milhões de bilheteria em todo o mundo, um valor acima dos US$ 100 milhões que custou para ser feito.

Juntos, "Barbie" e "Oppenheimer" alavancaram as bilheterias para um retorno dos números pré-pandêmicos nos cinemas dos EUA e Canadá. Somados, eles arrecadaram até agora, nos dois países, US$ 235,5 milhões, ou R$ 1,1 bilhão.

São números que representam os melhores três dias nos cinemas desde "Vingadores: Ultimato", que estreou em abril de 2019. Além de "Barbie" e "Oppenheimer", os filmes "Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1" e "Som da Liberdade" também impulsionaram a arrecadação.

O fenômeno chamado de "Barbenheimer", a junção dos dois filmes que chegaram aos cinemas na última quinta-feira e viralizaram nas redes sociais, acabou sendo benéfico para as duas produções. Isso porque é a primeira vez na história em que, durante um fim de semana, um filme arrecada mais de US$ 100 milhões —caso de "Barbie"— e outro chega a mais US$ 50 milhões —caso de "Oppenheimer"— nos Estados Unidos.