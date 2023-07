Ucrânia posta Barbie de uniforme militar e faz piada com meme 'barbenheimer'

São Paulo

O governo da Ucrânia postou no sábado (22), em sua conta oficial no Twitter, uma foto da boneca Barbie vestindo um uniforme militar. Ao fundo da imagem, há um tanque de guerra camuflado.

A legenda diz "feliz Barbernheimer (também conhecido como Barbenhimars na Ucrânia)" —"barbernheimer" é uma junção dos títulos dos filmes "Barbie" e "Oppenheimer", os longas mais comentados do ano até agora e que estrearam no mesmo dia na semana passada, e "barbenhimars" é um trocadilho com o sistema de lançamento de mísseis conhecido como Himars.

Nos comentários, diversas pessoas criticaram a postagem, afirmando que ela não seria adequada para um país em guerra. A Ucrânia luta contra a Rússia desde fevereiro do ano passado, numa guerra que já deixou milhares de mortos e destruiu várias cidades ucranianas.

O meme "barbenheimer" viralizou no TikTok em vídeos que somam mais de 110 milhões de visualizações. A ideia é brincar com a discrepância entre as obras. Dirigido pela americana Greta Gerwig, "Barbie" é um filme ultracolorido, cheio de comédia e músicas que grudam como chiclete. Do outro lado, há "Oppenheimer", do britânico Christopher Nolan, que imprime a estética sombria e o tom sisudo da sua filmografia à história do criador da bomba atômica.

O meme chegou aos cineastas. Gerwig e Margot Robbie, a atriz que interpreta Barbie, fizeram pose para serem fotografadas em frente a um cartaz de "Oppenheimer". Nolan, mais discreto, deu entrevistas em que celebrou a movimentação do mercado cinematográfico, que ainda não se recuperou completamente do baque sofrido na pandemia.