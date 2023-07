Bienal do Mercosul anuncia Raphael Fonseca como curador da próxima edição

São Paulo

Raphael Fonseca será o curador da próxima Bienal do Mercosul, anunciou a organização da mostra nesta quinta-feira (20). A 14ª edição da exposição de artes visuais focada na produção da América Latina acontece a partir de setembro de 2024, em Porto Alegre.

O carioca nascido em 1988 é curador de arte moderna e contemporânea do Denver Art Museum desde 2021, depois de uma passagem pelo Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Este ano, ele assina a organização da Bienal Sesc Videobrasil, em São Paulo, junto a outros profissionais. Fonseca é doutor em crítica e história da arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Da esquerda para a direita, Tiago Sant'Ana, Raphael Fonseca e Yina Jiménez Suriel, que organizam a 14ª Bienal do Mercosul - Thiéle Elissa

O tema da Bienal do Mercosul ainda não foi divulgado, nem nomes de artistas participantes.

Fonseca tem em sua equipe o baiano Tiago Sant’Ana e Yina Jiménez Suriel, da República Dominicana, que atuam como adjuntos. Artista visual e pesquisador, Sant’Ana coordenou o programa de exposições do Goethe-Institut em Salvador e já ganhou a Bolsa ZUM de Fotografia do Instituto Moreira Salles. Ele tem obras nos acervos do Masp, Pinacoteca de São Paulo e Museu de Arte Moderna da Bahia.

Suriel é curadora e pesquisadora com mestrado em estudos visuais e editora associada da revista Contemporary And (C&) para a América Latina e o Caribe. Fez parte da equipe curatorial da seção Opening na feira de arte ArcoMadrid e foi residente na Delfina Foundation, em Londres.