Carlos Alberto de Nóbrega, eleitor de Bolsonaro, volta atrás em críticas a Lula

São Paulo

Depois de criticar a falta de formação superior do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva na última edição do programa "Roda Viva", exibido na última segunda-feira (3), o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, voltou atrás para dizer que "talvez tenha sido infeliz na maneira de falar". A retratação foi feita em entrevista ao portal Splash.

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega no programa 'Roda Viva', da TV Cultura - Divulgação

No programa da TV Cultura, o apresentador do humorístico do SBT "A Praça É Nossa" disse que o fato de Lula não ter ensino superior "afunda o país" e que questionaria o presidente sobre sua ausência de diploma caso pudesse entrevistá-lo em seu podcast.

Ele, que contou ter votado em Bolsonaro na última eleição —embora não se considere bolsonarista— mencionou o discurso de posse de Lula, que citava que o diploma de presidente era o primeiro que ele tinha na vida. "Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa, ser presidente da República?", questionou Nóbrega no programa.

Na ocasião, a âncora Vera Magalhães disse que "o voto é livre, a pessoa pode votar em quem quiser". "Quando a Vera falou que 'todo mundo tem direito ao voto', eu quis falar, mas quando percebi que eu tinha dado uma pisada, quis mudar de assunto", disse o apresentador ao Splash.

"O que eu quis dizer, quando eu disse 'como é que ele se sentia naquele momento [de receber o diploma de presidente] é que eu acho que é a primeira vez na história da civilização que uma pessoa tem um trajeto tão vitorioso como Lula teve, sem ter um alicerce. Isso é a minha opinião. Ele não teve o diploma, mas ele teve a vivência, ele é um homem que viveu, veio do zero. Ele aprendeu com a vida, que é a maior escola", afirmou.

Em seu perfil no Twitter, o presidente havia rebatido indiretamente as críticas de Nóbrega no "Roda Viva". Ele comparou a história do Brasil com a da Argentina no campo da educação, antes de reafirmar o compromisso de seus primeiros dois governos com a pauta.

"Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente. "Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."