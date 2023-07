Governo Lula zomba de Carlos Alberto, de 'A Praça é Nossa', em paródia

São Paulo

O governo federal lançou nesta quarta-feira (5) um programa de renegociação de dívidas chamado Desenrola Brasil.

Na propaganda do anúncio, a imagem de uma senhora com a mão no ouvido junto a um banco de praça faz uma paródia da Velha Surda, personagem do programa de humor "A praça é Nossa", do SBT. A alusão fica mais clara dado que a palavra "praça" está grifada em vermelho no anúncio do governo, dentro do bordão "nome sujo na praça".

A paródia acontece em meio à uma troca de rusgas entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Carlos Alberto da Nóbrega, o apresentador do programa. Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda (3), o humorista disse que achava ruim que um homem sem graduação fosse eleito para governar, pois este afundava o país.

Carlos Alberto de Nóbrega, Velha Surda (Roni Rios) e Ronnie Von em 'A Praça É Nossa' - Divulgação/SBT

No dia seguinte, Lula rebateu indiretamente a fala sobre seu diploma. Em seu perfil no Twitter, o presidente comparou a história do Brasil com a da Argentina no campo da educação, antes de reafirmar o compromisso de seus primeiros dois governos com a pauta. O chefe do Executivo não citou Nóbrega.

"Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente.

"Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."

A Velha Surda foi uma criação do ator Roni Rios nos anos 1960, interpretada por ele até sua morte, em 2001. Carlos Alberto da Nóbrega, só foi viver a a personagem em 2017. Recentemente, a velha foi também encarnada por Marcius Melhem, ex-diretor de humor da Globo envolvido em disputa judicial com Dani Calabresa.