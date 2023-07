Como Brandon Sanderson prova que livros de fantasia continuam lucrativos

São Paulo

A Trama, editora de fantasia e thrillers do grupo Ediouro, acaba de lançar o livro "Tress, a Garota do Mar Esmeralda", do escritor americano Brandon Sanderson, a primeira dos chamados "Projetos Secretos". Foram quatro livros escritos pelo autor durante a pandemia, sem que fãs, ou mesmo sua equipe, soubessem.

As obras foram alvo uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter em março do ano passado, com o objetivo de serem publicadas sem o apoio de uma grande editora. A meta inicial era de US$ 1 milhão. Em um mês, a campanha somou US$ 42 milhões, batendo o recorde da plataforma.

"Foi realmente surpreendente para todos nós, para ser honesto", afirma Sanderson à Folha, "Não esperávamos esse nível de entusiasmo. Foi muito gratificante ver como as pessoas estavam empolgadas com o projeto."

Ilustração de Howard Lyon para o miolo do livro 'Tress, a Garota do Mar Esmeralda', de Brandon Sanderson - Howard Lyon/Dragonsteel Entertai

São poucos os autores que conseguem levantar tamanho valor juntos aos leitores, uma surpresa que aumenta ao considerar a crise que assolou o mercado editorial nos anos pré-pandemia. No Brasil, as livrarias encerraram 2019 com uma queda de 9,2% em unidades vendidas e 7% no faturamento.

A editora LeYa anunciou, em junho daquele ano, que deixaria de editar os livros adultos de Sanderson no Brasil, atribuindo a decisão à uma retração da literatura fantástica e ao momento de instabilidade global. Até então, a editora já havia publicado sete obras do autor: "Elantris" e seis livros da série "Mistborn".

Para o editor de fantasia da Trama, André Marinho, outros fatores também fizeram com que o mercado de fantasia no Brasil ficasse desacreditado.

"É um público que foi maltratado por muitas editoras no Brasil, com séries que começaram a ser publicadas e não foram terminadas, livros que pararam de ser publicados ou foram publicados com má qualidade", diz.

Para a surpresa do mercado editorial, o primeiro ano de pandemia terminou com uma recuperação nas vendas. No ano seguinte, o segmento dos livros de fantasia teve um aumento de procura, conforme levantamento da Nielsen. Até abril de 2021, o segmento era o que mais havia crescido no período do ano anterior.

Marinho destaca o peso do nome de Sanderson nos lançamentos de seu selo de fantasia. "É um autor estrela de primeira grandeza, está no radar de qualquer editor em qualquer lugar", afirma.

Com quase 20 anos de carreira, Sanderson soma mais de 50 títulos publicados e mais de 21 milhões de cópias vendidas. A maior parte de suas histórias se passa na Cosmere, um universo compartilhado onde personagens e mundos se cruzam.

Para Sanderson, a maior de suas séries é "Stormlight Archives" —no Brasil, "O Relato das Guerras das Tempestades". O primeiro livro da saga, "O Caminho dos Reis", foi publicado pela Trama em 2022, 12 anos após seu lançamento original.

A editora detém o direito dos quatro livros já publicados e prepara o lançamento do segundo ainda para este ano. O autor afirma que toda sua atenção hoje está voltada ao quinto título da série.

As obras de Sanderson já figuraram algumas vezes na lista dos livros mais vendidos do New York Times e somam uma legião fiel de fãs, que o ajudaram a se tornar manchete com o recorde dos "Projetos Secretos".

O autor afirma que o sucesso inesperado fez com que ele dobrasse o número de funcionários em sua empresa, a Dragonsteel Books.

"Atualmente, temos 65 pessoas na equipe. A maioria delas está envolvida na logística, pois estamos enviando centenas de milhares de livros para todos. Tem sido muito divertido, mas também muito trabalho".

"Quando esse projeto foi anunciado, a gente cresceu o olho", diz Marinho, da Trama. "O projeto era secreto mesmo, então a gente não tinha nem os títulos dos livros". A editora garantiu os direitos das quatro obras mesmo com todo o sigilo envolvendo a série.

Ao que tudo indica, a aposta caiu bem entre fãs, que esgotaram em abril a tiragem disponibilizada para pré-venda, custando R$ 150, levando a editora a abrir um novo lote.

O tíquete, afirma André, é justificado por um trabalho que busca se aproximar ao máximo do original, considerado uma edição de luxo até mesmo para padrões do mercado americano. "Eu acho praticamente impossível reproduzir sem que se repasse esse custo para o consumidor", afirma o editor.

Para Sanderson, a novidade de que uma editora brasileira tinha interesse pela publicação dos Projetos Secretos foi animadora. "Se não tivermos boas editoras locais, isso acaba prejudicando o gênero da fantasia de forma geral", diz o autor.

E se os "Projetos Secretos" milionários de Sanderson indicam algo, é que se o mercado de fantasia se recupera, ele é um de seus protagonistas.