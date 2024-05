Festa do Boi Garantido tem Isabelle, finalista do BBB, e polêmica com 'vaquinha'

Parintins (AM)

O Boi-Bumbá Garantido levou cerca de 30 mil pessoas às ruas de Parintins, interior do Amazonas, neste feriado do Dia do Trabalhador. A 49ª edição da Alvorada, coloriu de vermelho a madrugada parintinense, nem a chuva foi capaz de dispersar os torcedores.

A festividade que começou ainda na noite de terça-feira, 30 de abril, teve como destaque o retorno da finalista do BBB 24, Isabelle Nogueira, às apresentações como Cunhã-Poranga do Garantido. "A Alvorada é uma prévia do que vem aí. Neste ano a gente vai viver o melhor festival e é muito gratificante para mim poder contribuir para levar a cultura do meu povo para todo o país."

Isabelle Nogueira nas celebrações da 49ª festa do Boi-Bumbá Garantido, a Alvorada, em Parintins, no Amazonas - Elcio Farias/Divulgação

Além de Isabelle, a festa contou com apresentações da porta-estandarte Lívia Cristina, do pajé Adriano Paketá, a sinhazinha Valentina Coimbra, a rainha do folclore Edilene Tavares e o amo do boi João Paulo Faria.

JP, como é conhecido o amo, protagonizou uma cena polêmica ao apelidar o Boi Caprichoso de "vaquinha", desdenhar das pinturas corporais afro utilizadas pelo boi azulado e ainda rasgar o regulamento do Festival Folclórico de Parintins, se dizendo vítima de censura.

O ato aconteceu após ampla repercussão nas redes sociais de uma interpretação equivocada do regulamento do Festival de Parintins, supostamente proibindo as tradicionais toadas de desafio —quando o amo de um boi provoca em versos o seu contrário. No entanto, o regulamento proibia apenas ofensas preconceituosas, como machismo, racismo e homofobia.

Já entre as atrações musicais, marcaram a noite os shows do apresentador Israel Paulain, e dos cantores Sebastião Junior, David Assayag e Márcia Siqueira, única mulher do Festival de Parintins oficialmente apresentada como levantadora de toadas: "A energia sempre se renova, o amor pelo Garantido move essa festa maravilhosa".

Na ocasião, o boi vermelho também fazia o lançamento do seu repertório temático de 2024. As 16 músicas do álbum intitulado "Segredos do Coração" guiarão as apresentações do Garantido na arena deste ano. O ritmo desacelerado, em contraponto à tendência seguida pelos bumbás nas últimas décadas desagradou uma parte dos torcedores.

Para curtir SP Receba no seu email um guia com a programação cultural da capital paulista Carregando...

"Super importante a gente dar uma retrocedida, porque estava muito diferente, perdendo a essência da batucada", disse o levantador David Assayag, nacionalmente conhecido pela parceria com Fafá de Belém, em 1996, quando a cantora paraense incorporou ao seu repertório a toada "Vermelho", "Claro que tem um choque muito grande, o pessoal não estava acostumado, mas a galera tem aderido muito bem nos ensaios", concluiu.

Em 2024, a Alvorada seguiu mantendo formato anteriores. Iniciando durante a noite, com shows para 3.000 pagantes na Cidade Garantido, sede da agremiação, e dando seguimento em cortejo gratuito pela cidade, até o raiar do dia.

Celebrações da 49ª festa do Boi-Bumbá Garantido, a Alvorada, em Parintins, no Amazonas - Elcio Farias/Divulgação

Inaugurada em 1º de maio de 1975, a festa surgiu para anunciar o início da temporada de ensaios para o Festival Folclórico de Parintins que acontece entre os dias 28 e 30 de junho.

Os ingressos para a disputa entre Garantido e Caprichoso na arena do Bumbódromo, esgotaram menos de uma hora após início das vendas online.

Atualmente, os ensaios iniciam antes da Alvorada, mas a tradição é mantida como forma de renovar o contato direto com o público. "Toda comunidade vai às ruas confraternizar. É uma revisita ao tempo que o boi saía de casa em casa", diz Fred Góes, presidente do Garantido, sinalizando ainda o grande alcance adquirido este ano, pela presença de Isabelle. "Quem vem para Parintins tem que reservar hospedagem com antecedência. A informação que temos é de não ter mais vagas disponíveis".

O "efeito Isabelle", como ficou conhecida a repercussão que a ex-BBB promoveu ao festival, já é perceptível entre os moradores de Parintins.

"Foi a melhor alvorada de todos esses anos! Eu acho que a Isabelle deixou isso plausível, trouxe muita gente de fora", diz Sérgio Pereira, artesão de 70 anos, acompanhado de Kessia, sua filha de 21, que acompanha o pai desde que estava na barriga da mãe.