Como ganhar ingressos para o The Town com promoção para assinantes da Folha

São Paulo

Já está no nome, "Ler a Folha Te Leva para o The Town". A nova promoção, fruto da parceria do jornal com o evento, vai recompensar leitores engajados com ingressos para assistir a shows do primo paulista do Rock in Rio.

Além da recompensa, a promoção busca também aproximar os leitores do cenário musical e da própria Folha.

Ilustração do palco Skyline do The Town, festival em São Paulo do mesmo criador do Rock in Rio - Divulgação

"Queremos proporcionar aos nossos assinantes experiências únicas e acreditamos que oferecer a oportunidade de participar de um dos maiores festivais do Brasil reforça este compromisso", diz Anderson Demian, diretor-executivo responsável pela relação com o mercado leitor e estratégias digitais do jornal.

Para participar, assinantes devem acompanhar as curiosidades sobre o The Town que serão publicadas em anúncios no jornal impresso e no site da promoção entre esta quinta-feira (20) e segunda (24).

Depois, a partir de terça (25), o leitor deverá pôr os conhecimentos adquiridos à prova respondendo um quiz com cinco perguntas sobre o festival, que estará disponível até 2 de agosto no site da promoção (promofolhathetown.folha.com.br). Quem responder às perguntas corretamente fará parte do sorteio.

Serão distribuídos três pares de ingressos de gramado para cada um dos cinco dias do festival, para participantes diferentes, premiando ao todo 15 vencedores.

O The Town —que ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro em Interlagos, na zona sul paulistana— já anunciou nomes como Bruno Mars, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters, Iza, Racionais MC’s entre as atrações.

O evento espera receber 500 mil pessoas ao longo dos cinco dias de shows e também promete melhorias em Interlagos. Entre elas, está a criação de uma rede de esgoto, para que o público não dependa mais de banheiros químicos. Os trens da cidade vão funcionar 24 horas por dia para atender ao festival.