Datas do The Town vão contar com metrô de São Paulo funcionando 24h

São Paulo

Linhas do metrô de São Paulo vão ficar abertas 24h horas nas datas em que acontece o The Town, festival primo do Rock In Rio que acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

Ilustração do palco Skyline do The Town, festival em São Paulo do mesmo criador do Rock in Rio - Divulgação

A parceria do evento com as concessionárias ViaMobilidade Linha 5, ViaMobilidade Linhas 8 e 9 e ViaQuatro vai garantir o funcionamento em período integral das linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda do trem.

Quem vai ao evento vai contar com opções de trens expresso para a ida e semi-expresso na ida e na volta do Autódromo. O acesso a esses meios de transporte acontecerá em horários pré-determinados e a validação das passagens será separada da operação regular das linhas.

O serviço expresso estará disponível nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, com embarque na estação Barueri, da Linha 8, e em Pinheiros, da Linha 9, com desembarque na Estação Autódromo da Linha 9. O serviço semi-expresso realizará viagens de ida e volta em trens exclusivos, com operação restrita aos dias que acontecem o festival, das 11h30 é às 4h em trens separados do serviço regular das linhas.

No retorno do evento, os serviços expresso e semi-expresso serão unificados e possibilitarão o desembarque em estações diferentes daquelas usadas para o embarque na ida.

As passagens especiais poderão ser adquiridas em breve nos portais oficiais das concessionárias responsáveis, segundo a comunicação do evento. O festival promete a disponibilidade de táxis e motoristas de aplicativo o tempo todo nas principais estações das linhas e estacionamentos integrados para automóveis, vãs e fretados em algumas delas.

Também diz que as ruas do entorno do Autódromo de Interlagos serão bloqueadas durante o festival para evitar o trânsito e permitir que o público chegue ao local com mais segurança —a "Estação Autódromo" da Linha Esmeralda, a mais próxima do espaço, fica a apenas alguns minutos de caminhada.

O The Town, que faz sua estreia em setembro, espera receber 500 mil pessoas durante os cinco dias de festival e tem entradas esgotadas para três de seus cincos dias.