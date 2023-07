Entenda por que a harpia, maior águia das Américas, corre risco de extinção

São Paulo

Ela é chamada de muitas formas. Dependendo da região, recebe o nome de gavião-real, falcão-de-penacho, guiraçu, uiraçu, águia-harpia, ouiracu, falcão-rei, falcão-gato, urucotim ou uiracotim. Mas todos se referem à mesma ave, a maior águia das Américas, que ultrapassa os dois metros de envergadura —a harpia.

"Mesmo no topo da cadeia alimentar, ela é classificada como vulnerável na lista internacional de espécies ameaçadas e na lista brasileira do ICMBio [Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade]", diz a bióloga Helena Aguiar, pesquisadora do Projeto Harpia. "Mas em estados da mata atlântica, está em perigo ou criticamente em perigo de extinção."

A harpia, tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Divulgação

A ave de rapina é tema do 19º livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças, que chega às bancas no domingo, dia 23, com colaboração do Projeto Harpia e consultoria técnica do gestor ambiental Rodrigo Pires.

Mas como um animal sem predadores corre o risco de ser extinto? Para quem está acompanhando os volumes da coleção, a resposta é bem fácil. Mais uma vez, como ocorre com dezenas de outros bichos, a principal ameaça é o ser humano.

"As causas são o desflorestamento, a derrubada de árvores com ninhos e a caça", afirma Aguiar. Segundo a bióloga, há uma crença falsa de que a harpia pode atacar seres humanos. "Nunca vimos nenhum ataque nos 25 anos em que estudamos a espécie."

Vivendo na Amazônia e em outras regiões de floresta do Brasil, ela aponta suas poderosas garras e o seu bico curvo para outros mamíferos, como preguiças, macacos, quatis, tatus e cutias. Quanto a nós, basta apreciar o seu voo no céu.

