Saiba como o macaco-prego-de-peito-amarelo aprendeu a usar ferramentas

São Paulo

Uma das tantas ideias erradas do senso comum diz que apenas os seres humanos são capazes de usar ferramentas e que essa habilidade nos diferencia dos outros animais. Só que não é nada disso. Na verdade, diversos bichos conseguem manipular objetos para realizar tarefas específicas. Entre eles, o macaco-prego-de-peito-amarelo.

Encontrado somente no Brasil, esse primata é tema do novo livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças, que chega ao 18º volume neste domingo, dia 16.

Detalhe da capa da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Divulgação

A espécie, que recebe esse nome por causa de uma mancha clara na forma de uma camisetinha, vive na mata atlântica, na caatinga e no cerrado. Mas não são todos os indivíduos que utilizam ferramentas. Apenas os avistados nos dois últimos biomas, que são os mais secos, usam pedras para abrir castanhas, coquinhos e frutos duros como os da macaúba e da guariroba.

Para isso, costumam manobrar duas rochas. Uma delas serve de apoio, como se fosse uma bigorna, enquanto a outra gera impacto, simulando a função de um martelo.

"A gente ainda está fazendo estudos", diz Waldney Martins, professor da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros, e colaborador do livro. "É provável que isso aconteça por causa das condições ambientais. Como nas matas secas há menos alimento, eles buscam esses coquinhos, que são altamente energéticos. Mas só conseguem abri-los com as pedras."

Já as ferramentas utilizadas pelos seres humanos fazem com que esse macaco-prego sofra ameaças. O desmatamento e as queimadas colocaram o animal na lista dos que estão em perigo crítico de extinção.

