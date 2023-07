Entenda por que Travis Scott não conseguiu fazer show de novo disco no Egito

São Paulo

O rapper Travis Scott lançou nesta sexta-feira (28) seu novo disco, intitulado "Utopia". Os planos para o lançamento do trabalho, no entanto, não deram certo.

O rapper americano Travis Scott - AFP

O show estava marcado para acontecer neste sábado (29) nas pirâmides de Gizé, no Egito, o que causou uma polêmica no país. A Live Nation, empresa responsável pela estrutura da apresentação, confirmou o cancelamento do show na última quarta-feira, alegando "problemas complexos de produção".

Nos últimos anos, o Egito tem evitado a presença de gêneros musicais considerados inapropriados por lá. Quando Scott anunciou a intenção de se apresentar no país, o Sindicato dos Músicos do Egito protestou contra o show no monumento.

"Depois de examinar as redes sociais do artista, o sindicato encontrou imagens e informações documentadas sobre os estranhos rituais que ele pratica, que vão contra nossas tradições", disse o Sindicato, acrescentando que "as práticas do músico se opõem a "nossos autênticos valores e tradições sociais".