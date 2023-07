Fãs de Thiaguinho pedem R$ 33 mil de indenização após show no Rio de Janeiro

São Paulo

Fãs do cantor Thiaguinho recorreram à Justiça de São Paulo de seu evento "Tardezinha", realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em 1º de abril. O grupo pede R$ 33.476,36 por danos materiais e morais, além da devolução do dinheiro que gastaram durante a apresentação.

Os fãs listam, entre as dificuldades que justificariam a ação, as longas filas que tiveram que enfrentar, bebidas quentes servidas em sacos plásticos com gelo e a falta de organização do evento.

Show Tardezinha, de Thiaguinho, no Parque Olímpico - Webert Belicio/Agnews

A Folha entrou em contato com a assessoria de imprensa do "Tardezinha" na tarde desta terça-feira (25), por telefone, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta reportagem. Caso a empresa ou o cantor se manifeste, o texto será atualizado.

Reclamações nas redes sociais do cantor fazem coro às acusações. Usuários fazem elogios ao show, mas demonstram incômodo com a organização do evento. Dizem que não conseguiram comprar bebidas, não conseguiam ir ao banheiro e que não receberam qualquer suporte do evento. Eles pedem reembolso.