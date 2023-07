Zé Celso era muito meu amigo. Quando nos conhecemos, nos uníamos em torno do interesse no anarquismo. Daí se desenvolveu uma ligação com a esquerda marcada pelo existencialismo, mas sempre com arte. Nunca era só política, havia sempre arte. Ele era uma pessoa muito séria e era uma amizade verdadeira que tínhamos.

O diretor Zé Celso, morto nesta quinta-feira (6) - Karime Xavier/Folhapress

O Teatro Oficina era um lugar de muitos debates, discussões. Era um fervor. Ele gostava muito do Kaos e discutíamos as linhas do socialismo: a linha cubana, a linha soviética, ou se deveria ser outra coisa. Lembro que Zé Celso pensava a introdução do existencialismo na política. Ele trabalhou muito tempo com minha grande amiga Dulce Maia, que foi barbaramente torturada pelos militares. Durante a ditadura, o Teatro Oficina era o contrário do regime. Era uma revolução pacífica comunista-existencialista em marcha.

O pessoal do teatro tinha o Gianfrancesco Guarnieri, que era uma coisa mais stalinista, mas Zé Celso não, era uma coisa mais livre, mais aberta. Ele era engajado com a esquerda, mas era muito mais libertário. Anarquistas também estavam em São Paulo naquela época. Essas discussões não paravam.

As peças aconteciam e depois se discutia os assuntos, com os espectadores convidados a participar. Havia uma semelhança muito grande do pensamento dele com o que eu pensava. A visão do Brasil de grande importância, com a cultura brasileira realçada como ninguém mais realçava. Nós realçávamos o candomblé, a umbanda. Isso tudo era nossa visão. Sempre discutimos o futuro, o que precisava ser feito.

Havia um entrelaçamento entre música popular e teatro. Era uma irmandade que trabalhava e se divertia desse jeito. São Paulo tem esse poder, e ele representa o melhor de São Paulo, a compreensão das migrações. Eu com meu parceiro Nelson Jacobina fiz vários shows no Teatro Oficina porque nosso amigo Zé Celso gostava muito de música, e da nossa música que falava do cotidiano, da revolução. Era um entusiasmo incrível. Sua visão sempre foi muito avançada.

Ele também fazia muita questão de incluir em sua política os direitos dos homossexuais e das diferentes orientações sexuais. Era um homem universal. Não havia mesquinharia nele, nenhum interesse oculto, era tudo às abertas. Até perigosamente, porque a censurava pairava por lá e às vezes era preciso driblar. Era uma coisa arriscada, mas ele sempre foi firme na sua posição.

A importância dele se deve principalmente pelo incrível talento genial que tinha. Ele tinha uma filosofia que mantinha todas essas coisas vivas e acesas. As peças dele sempre atraíram o melhor da juventude e da não-juventude inteligente para participar. Ele era a vanguarda e conhecia também todos os clássicos e principalmente a cultura brasileira, os povos indígenas. Era um lugar de abertura como não havia outro igual.