Madonna após UTI: 'Tenho muita sorte de estar viva'

A cantora Madonna agradeceu família e amigos pelo apoio que recebeu após ser internada com uma infecção bacteriana grave em junho.

A cantora Madonna - Getty Images

Em uma postagem nas redes sociais no domingo (30/07), a artista de 64 anos disse que tinha "muita sorte de estar viva" após passar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A turnê mundial para celebrar seus 40 anos de carreira, que começaria no dia 15 de julho no Canadá, precisou ser adiada devido à internação.

Ela disse anteriormente estar "em vias de recuperação".

"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e posso refletir", escreveu a estrela pop no Instagram.

"Como mãe, você pode realmente se envolver nas necessidades dos filhos e na doação aparentemente interminável. Mas quando a situação complicou, meus filhos realmente me ajudaram. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes."

Madonna agradeceu aos amigos por seu "amor e apoio" no post, publicado com uma foto dela abraçando o filho David, e outra ao lado da filha Lourdes.

A cantora também compartilhou uma imagem dela segurando uma foto Polaroid, que ela revelou ter sido tirada por Andy Warhol —na imagem, Keith Haring aparece vestido com uma jaqueta pintada com o rosto de Michael Jackson.

Ela descreveu os três artistas como sendo um "triângulo perfeito de brilhantismo" que "tocou tantas vidas, incluindo a minha".

'Sortuda'

A cantora agradeceu o empresário Guy Oseary pelo presente, acrescentando:

"Chorei de soluçar quando abri este presente porque percebi a sorte que tenho de estar viva."

"E como sou sortuda por ter conhecido estas pessoas e tantas outras que também já se foram."

Ela concluiu a postagem dizendo: "Obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho!"

Em uma declaração anterior no início deste mês, Madonna disse que seu plano era reagendar seus próximos shows na América do Norte —e começar sua turnê "Celebration" no Reino Unido em outubro.

Ao anunciar a turnê em janeiro, ela disse aos fãs: "Estou animada para explorar o máximo de músicas possível, na esperança de oferecer aos meus fãs o show que eles vinham esperando".

É a 12ª turnê da cantora.

Segundo a revista americana Forbes, Madonna é a 45ª mulher mais rica dos EUA, com uma fortuna estimada em US$ 580 milhões (R$ 2,7 bi). E, segundo a publicação, ela ganhou cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,7 bi) em turnês.