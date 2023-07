São Paulo

A atriz Josephine Chaplin, filha de Charles Chaplin, morreu aos 74 anos, em Paris, no último dia 13. A morte foi anunciada nesta sexta-feira (21) pela família da artista. A causa da morte não foi revelada.

A atriz Josephine Chaplin em cena de 'L'Odeur des Fauves' - Divulgação

Josephine Chaplin nasceu em março de 1949 em Santa Monica, na Califórnia, filha do grande ator do cinema mudo com Oona O'Neill, sua quarta mulher. Estreou como atriz em 1972 com "A Grande Fuga do Comunismo".

Quando criança, já havia aparecido na cena de abertura do filme "Luzes da Ribalta", de 1952, e de "A Condessa de Hong Kong", de 1967, ambos do pai.

Estrelou em filmes como "A Grande Fuga do Comunismo", "L'Odeur des Fauves" (o cheiro dos animais selvagens) e "Os Contos de Canterbury", de 1972, e "Jack, O Estripador", de 1976.

Chaplin foi casada com o empresário grego Nikki Sistovaris e com o arqueólogo Jean-Claude Gardin.