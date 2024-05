Veja piores e melhores looks do Met Gala 2024, com destaque para Zendaya

São Paulo

Sem seus inseparáveis óculos escuros, Anna Wintour chegou com uma capa ornada por flores nesta segunda para o Met Gala, em Nova York. O tapete vermelho do evento que angaria fundos para a seção de moda do museu Metropolitan é um dos principais eventos do calendário fashion do ano.

Zendaya chega para o Met Gala 2024, em Nova York - Andrew Kelly -6.mai.2024/Reuters

As flores de Wintour —a manda-chuva da festa, responsável por escolher as celebridades que entram— tem a ver com o dress code do Met Gala deste ano, "The Garden of Time", ou o jardim do tempo, um conto de mesmo título do título do escritor britânico J.G. Ballard publicado em 1962.

Na história, o conde Axel e sua esposa vivem e ouvem Mozart em uma casa magnífica, cercada por um jardim de flores de cristal, enquanto a plebe furiosa e indisciplinada avança sobre eles. Para manter a turba afastada, Axel deve voltar no tempo colhendo as flores —que tem o poder de atrasar o relógio—, uma por uma, até que todas desapareçam e não haja mais tempo.

Quem também causou na chegada foi a atriz Zendaya, com um vestido escultural com cachos de uvas e um passarinho como acessório, junto ao pescoço, e a cantora Jennifer Lopez, num vestido Schiaparelli transparente e incrustado de pedras preciosas, com um decote que ia para além de suas clavículas.

O Met Gala deste ano celebra a abertura da exposição "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", ou a beleza adormecida, o despertar da moda, que mostra roupas muito frágeis do acervo do museu, tão delicadas que não podem ser vestidas novamente e precisam ser exibidas em caixas de vidro.

O Met Gala acontece desde 1948 e foi, inicialmente, pensado para receber membros da alta sociedade de Nova York. Foi em meados da década de 1990 que os famosos tomaram a passarela do evento e se tornaram presença constante na festa, cantores, atores, diretores de cinema e outras estrelas internacionais são esperadas anualmente.