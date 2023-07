Onde ver 'Os Horrores de Dolores Roach', de mulher que mata para não ser presa

São Paulo

Dolores Roach, papel da atriz Justina Machado, passa 16 anos presa, apesar de ser inocente. Quando é posta em liberdade, tem dificuldade em arrumar emprego, mas consegue trabalhar como massagista no porão da loja de um amigo. Um dia, é assediada por um cliente e o mata sem querer.

'Os Horrores de Dolores Roach' - Divulgação

Para não ser descoberta e voltar à prisão, ela comete outros assassinatos. Esta minissérie de humor macabro é produzida pela Blumhouse.

Amazon Prime Video, 18 anos

Tre Piani

As histórias dos moradores de um mesmo prédio em Roma se cruzam neste filme do cineasta italiano Nanni Moretti, exibido no Festival de Cannes em 2021. O diretor também faz um dos papéis principais, ao lado de Alba Rorwacher.

Reserva Imovision, 14 anos

Segredos do Apóstolo do Mal

No ano passado, o líder da igreja mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, foi condenado nos Estados Unidos por abuso sexual de menores. Esta minissérie documental em cinco episódios investiga o longo histórico de escândalos desta seita e traz depoimentos de ex-fiéis e jornalistas.

A&E, 18h10, 16 anos

Thierry Fischer e Stephen Hough

O maestro suíço Thierry Fischer rege a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, acompanhada pelo pianista britânico Sir Stephen Hough, na execução de obras de Ligeti, Rachmaninov e Alberto Nepomuceno.

Canal da Osesp no YouTube, 20h30, grátis

O Príncipe Esquecido

Omar Sy, um pai solteiro, conta histórias para sua filha todas as noites, levando a menina a um mundo mágico onde ele é sempre o príncipe encantado. Mas a garota cresce, e ele começa a perder espaço tanto nos sonhos dela como na vida real. Direção de Michel Hazanavicius, de "O Artista".

Telecine Premium, 22h, 10 anos

Globo Repórter

A duas semanas do início da Copa do Mundo de futebol feminino, o programa mostra o avanço do esporte no país, destacando um time paranaense que está em atividade desde os anos 1980.