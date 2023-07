Jacaré-do-pantanal tem futuro ameaçado pelo aquecimento global

São Paulo

O observatório europeu Copernicus divulgou nos últimos dias que o planeta teve o mês de junho mais quente da história. Já o Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos registrou nesta semana as maiores médias de temperatura da Terra desde o início das medições.

Se o aquecimento global e seus impactos são um consenso científico, ele gera uma ameaça preocupante para um animal que vive no Brasil. Estamos falando do jacaré-do-pantanal, tema do novo livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças.

Jacarés são vistos no Pantanal - Adriano Vizoni/Folhapress

Esse réptil tem uma característica curiosa —a temperatura do ambiente pode influenciar o sexo dos filhotes. Se os ovos estiverem expostos a menos de 31,5 ºC, é mais provável que nasçam fêmeas. A partir dessa temperatura, é maior a chance de eclodirem machos.

"O aquecimento global e as mudanças no clima são um risco real para a espécie", diz o biólogo Gustavo Figueirôa, da SOS Pantanal, que colaborou com o volume. "O Pantanal está esquentando num ritmo mais acelerado do que a média do mundo, o que gera um desequilíbrio na proporção de machos e fêmeas desse jacaré e de outros animais."

Além de Figueirôa, a Associação Mata Ciliar e o gestor ambiental Rodrigo Pires também participaram do livro, que custa R$ 22,90 e chega às bancas neste domingo, dia 9.

O jacaré-do-pantanal é um dos principais predadores do bioma. Com até três metros de comprimento, 150 quilos e 82 dentes, ele ajuda a controlar populações de peixes, pequenos mamíferos, aves e até de insetos e moluscos.

