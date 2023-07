Saída de Manoel Soares se deu por assédio moral, diz colunista; apresentador nega

São Paulo

Fora do Grupo Globo desde sexta-feira (30), Manoel Soares vinha sendo alvo de rumores de desentendimento com os colegas de emissora há meses. Os bastidores de sua saída, no entanto, iriam muito além dos estranhamentos com Patrícia Poeta, que foi criticada por cortá-lo ao vivo no Encontro em abril.

Manoel Soares no Encontro - Reprodução

De acordo com Lucas Pasin, colunista do UOL, empresa do Grupo Folha, que edita este jornal, a saída teria sido uma demissão, recomendada pelo setor de compliance da Globo após uma investigação contra o apresentador.

Ele teria sido alvo de denúncias de assédio moral, atitudes arrogantes e outros tipos de comportamento julgados inadequados. Como é praxe na emissora, a Globo não comenta assuntos de compliance, e não deu detalhes sobre a saída ao anunciá-la.

Logo após a publicação, Manoel Soares usou as redes sociais para negar que tenha sido alvo de uma investigação por comportamento abusivo e para dizer que sua saída aconteceu em comum acordo, rotulando as alegações como fofocas infundadas.

"Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado. Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome", diz.

"Eu não sou o primeiro nem o último homem com minhas origens que vai ser alvo de ataques dessa forma. Há séculos usam a estratégia de alegar comportamento abusivo para desqualificar homens negros, já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças", continua.

"Minha saída em comum acordo com a Globo reflete nossa trajetória juntos, de respeito e profissionalismo. Como toda relação trabalhista, esta chegou ao fim da melhor forma possível, com pagamento integral do contrato, e não com justa causa, como era de se esperar em casos de conduta inadequada. Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta."

Antes, ele já havia usado as redes para dizer que deixava a empresa, onde apresentava o Encontro com Patrícia Poeta e também o Papo de Segunda, no GNT, sem ressentimento. "Não estou triste, não estou magoado. Tenho muitos amigos dentro da TV Globo", afirmou em vídeo.

Além dos supostos desentendimentos com Patrícia Poeta, que não foi mencionada no vídeo de Manoel e tampouco se pronunciou sobre sua saída, o apresentador ainda teria uma relação complicada com João Vicente de Castro, do Papo de Segunda.