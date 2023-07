Onde ver 'Operação Hunt', dirigido por ator de ‘Round 6’ e sobre espiões coreanos

São Paulo

O ator sul-coreano Lee JungJae, da série "Round 6", estreia na direção de um longa-metragem com o thriller "Operação Hunt", também com ele no papel principal.

Cena de 'Operação Hunt', exibido nos canais Telecine - Divulgação

Na trama, inspirada em um caso real, um atentado contra o presidente do país faz com que dois agentes policiais cacem um espião norte-coreano infiltrado entre eles. O filme foi exibido, fora da competição oficial, na programação do Festival de Cannes de 2022.

Telecine Premium, 22h, 16 anos

The Witcher

Já está disponível a primeira parte da terceira temporada da série de fantasia, em que Henry Cavill faz um caçador de monstros. A segunda parte chega no dia 27.

Netflix, 18 anos

Onde Está Tim Lopes?

Morto por narcotraficantes em 2002, o jornalista Tim Lopes é o assunto desta minissérie documental em quatro episódios, escrita e dirigida por seu filho Bruno Quintella.

Globoplay, 14 anos

Abbott Elementary

Já chegaram à plataforma mais 11 episódios inéditos da segunda temporada de uma das melhores sitcoms da atualidade, ambientada numa escola pública da Filadélfia.

Star+, 12 anos

Asas e Histórias

O jornalista Claudio Lucchesi apresenta este programa sobre a história da aviação. São 26 episódios de cinco minutos cada um, que vão do 14-Bis de Santos Dumont às mais modernas aeronaves da atualidade. A produção também é exibida aos domingos, às 13h.

Cultura, 10h45, livre

Caldeirão com Mion

Fernanda Abreu e Beto Lee, filho da cantora Rita Lee, desafiam os participantes do quadro "Sobe o Som" com alguns dos maiores sucessos da artista, que morreu em maio.

Globo, 15h50, 10 anos

Invernatal

Aproveitando o clima frio das noites dos finais de semana de julho, o canal exibe maratonas de filmes natalinos. O cardápio deste sábado (1º) inclui "O Voo Antes do Natal" (18h), "Natal com Meu Ex" (19h30), "Natal em Santa Fé" (21h05) e "Batalha de Natal" (22h45).

Lifetime, a partir de 18h, 12 anos