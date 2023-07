São Paulo

A gente [eu e Zé Celso] se conheceu em 1981, quando era o antigo Teatro Oficina. Eu e [o poeta e videoartista] Walter Silveira fomos chamados para fazer os letreiros do filme "O Rei da Vela".

Ficamos dois anos no Oficina, pintamos o teatro inteiro num evento chamado festa de letras com o nome de todos os atores e pessoas envolvidas nas fases anteriores do Oficina. O Zé Celso chamava de Oficina Sistina, em referência à capela, pelo tipo de pintura que a gente fez lá.

A partir desse evento, eu estava saindo da ECA [Escola de Comunicação e Artes da USP], foi mudança de jogo total na minha vida, influenciado pelo Zé. Ele era pobre pra cacete, dormia num colchão de espuma, uma vida árdua, sem dinheiro.

Zé Celso na Grécia, durante a filmagem de documentário 'Evoé', em 2009 - Tadeu Jungle

Mas ele era como um farol no universo, uma luz, o quintal dele era o universo. Não tinha limite, tudo era possível. Isso foi muito deslumbrante e muito transformador para mim e para o Walter Silveira, continuou sendo um farol na minha vida durante 40 anos.

Dirigi quatro peças no Oficina —"Hamlet", "Bacantes", "Cacilda" e "Boca de Ouro", registradas de maneira gigante, com oito câmeras e filmagens em dois dias, isso já no começo dos anos 2000.

E daí teve meu documentário lançado em 2011, acho que é o único sobre o Zé —sobre ele e junto com ele. Foi feito de maneira muito peculiar. A premissa do documentário era levar o Zé para os lugares seminais na trajetória dele —o próprio Oficina, a Grécia, buscando o teatro grego, os sertões, porque ele e Euclides [da Cunha, escritor] tiveram uma relação muito forte, a praia onde o bispo foi comido pelos índios, que é o lugar onde a antropofagia começou, segundo Oswald de Andrade, e o apartamento dele no [bairro paulistano do] Paraíso, esse que pegou fogo.

Levou dois anos para ser feito, e foi codirigido pela Elaine César. Chama "Evoé, o Retrato de um Antropófago". O documentário está disponível de graça no YouTube.

O Zé nunca me perguntou, durante os dois anos, nada sobre o documentário, nunca falou tire isso, ponha aquilo, não esqueça. No dia em que o documentário está pronto, chamei ele em casa e fizemos uma exibição. O filme termina e tem um silêncio. E daí eu pergunto, "Zé, e aí?". "Eu estou espantado com a minha coerência, e como estou velho, hein?", ele falou.

O Zé é meu pai espiritual. O que sempre me espantava era essa coisa de não fazer concessão, não ter medo do tamanho da empreitada. Mas tinha batalhas perdidas, também.

"Eu só fiz o que quis, e isso me custou muito", dizia o Zé. Ele era um artista pleno, a vida e a obra dele eram uma coisa só. Ele dizia para os atores que não tem personagem, você é você o tempo inteiro, não existe divisão entre vida profissional e vida pessoal. Vida e obra, tudo tem que estar junto.

O teatro do Zé é muito vigoroso, muito poroso, que misturava a tradição do teatro com cenas da vida do contemporâneo. Em "Cacilda" ou "Os Sertões", se o Bolsonaro tivesse sido eleito ou se o Lula tivesse sido eleito, isso entrava na peça na semana seguinte.