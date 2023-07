Toni Collette vira chefona do crime italiano na comédia 'Mafia Mamma'

São Paulo

Uma pacata americana recebe a notícia de que seu avô, a quem ela nem conheceu, morreu na Itália. Ela também desconhecia que ele era o chefão de uma gangue mafiosa, e que este cargo agora cabe a ela.

Filme 'Mafia Mamma', com Toni Collette - Divulgação

Toni Collette estrela "Mafia Mamma: De Repente Criminosa", comédia recém-exibia nos cinemas, que ainda tem Monica Bellucci no elenco.

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, Now, Vivo Play e YouTube – 14 anos

Um Ano Inesquecível

No quarto e último filme da tetralogia nacional sobre as estações do ano, uma garota prestes a ser reprovada em matemática tem aulas particulares com um atraente monitor. Mas o que ela gostaria mesmo é de cursar artes plásticas.

Amazon Prime Video, livre

Nimona

Baseada na HQ de ND Stevenson, este longa em animação é ambientado numa versão fantasiosa da Idade Média. A protagonista é uma jovem metamorfa perseguida por um cavaleiro e, na versão em inglês, é dublada por Chloë Grace Moritz.

Netflix, 10 anos

Chico para Sempre

Chico Xavier foi mais famoso médium o Brasil. Sua vida e sua obra já renderam filmes com atores. Agora ele é o assunto deste documentário de Wagner de Assis, que não ignora as polêmicas em torno de seu biografado.

Star+, livre

Resíduo

Cada um dos quatro episódios desta série documental retrata uma escritora brasileira: Beatriz Nascimento, Stella do Patrocínio, Patrícia Galvão (Pagu) e Henriqueta Lisboa. Direção de Marília Rocha, do filme "A Cidade Onde Envelheço".

Canal Brasil, 19h45, livre

A Casa Azul de Frida Kahlo

Na semana em que a pintora mexicana completaria 16 anos, o canal exibe este documentário e Xaver Villetard sobre a casa onde ela nasceu e morreu, hoje transformada em museu.

Curta!, 22h, livre

Provoca

O curador e arte contemporânea Marcello Dantas conversa com Marcelo Tas sobre o que os brasileiros gostam de ver em museus.

Cultura, 22h, 10 anos