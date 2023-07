Kevin Spacey ria em assédio e agia como seu personagem em 'Se7en', diz vítima

São Paulo

Uma das supostas vítimas de abuso sexual de Kevin Spacey comparou as ações do ator ao serial killer que ele interpretou no filme "Se7en - Os Sete Crimes Capitais". A afirmação foi feita no tribunal de Southwark Crown, no Reino Unido, nesta segunda-feira (3).

Segundo o site Variety, um homem —que não pôde ser identificado, de acordo com a lei britânica— deu detalhes de suas alegações contra o ator em uma entrevista gravada pela polícia. Um vídeo da conversa foi reproduzido para o júri em Londres.

O ator americano Kevin Spacey saindo do tribunal em Londres - Daniel Leal/AFP

Nele, o homem diz que Spacey agia como seu personagem no filme de David Fincher, de 1995 —um serial killer que mata pessoas inspirado nos sete pecados capitais. "O personagem dele em ‘Se7en’, é tipo aquilo", afirmou a suposta vítima. "Um tanto estranho. Talvez não tão mau."

O homem diz que Spacey, ao longo de alguns anos, chegou a passar a mão nele mais de dez vezes, incluindo toques na parte interna de suas coxas e nas genitais, por cima da roupa. Além disso, o ator teria dado tapas na bunda da suposta vítima e colocado sua mãos nas próprias genitais.

Spacey foi descrito pela suposta vítima como alguém que era "muito bravo", mas que também poderia ser uma pessoa "bastante encantadora". Eles se conheceram quando o ator trabalhava como diretor artístico do teatro Old Vic, em Londres.

Desde o princípio, disse o homem, Spacey rapidamente começou a tocá-lo de maneira inapropriada e indesejada. "Ele pegava minha mão e a colocava nas suas partes íntimas", afirmou. "Eu costumava chamá-lo de estranho. Dizia ‘você é um estranho da porra’. Ele ria disso, achava engraçado, não ficava envergonhado."

Outra situação descrita pela suposta vítima foi o último encontro entre eles, quando estavam indo de carro a uma festa cheio de celebridades fora de Londres. Spacey, ele afirmou, estava paranoico, com medo de estar sendo perseguido por paparazzi.

Quando eles estavam chegando ao local da festa, o ator teria apertado as genitais do homem tão forte que ele quase bateu o carro. "A mão dele veio com tanta força na parte de dentro da coxa, e depois subiu com força, basicamente foi direto nas bolas. Me deixou sem ar."

Ele ainda afirmou que, na hora, encostou o carro, disse a Spacey que aquela ação havia doído muito e que ele não podia fazer aquilo. Em resposta, disse o homem, o ator simplesmente deu risada.

A suposta vítima foi perguntada pela polícia sobre qual foi a razão de ele demorar tanto para fazer as alegações. O homem, que disse ter sofrido ansiedade e depressão pelo que passou, respondeu que se sentia envergonhado e preocupado que fosse sofrer retaliações profissionalmente.

O ator americano, que nega os abusos que teriam sido cometidos entre 2001 e 2013, responde a um total de 12 acusações de assédio, por diferentes pessoas. Spacey é conhecido pelas suas participações no filme "Beleza Americana", que lhe rendeu um Oscar de melhor ator, e na série "House of Cards".