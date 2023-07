Veja como seria a casa da Barbie se fosse desenhada por arquitetos famosos

São Paulo

Na esteira do lançamento do filme "Barbie", marcado para a quinta-feira, dia 20, fãs se mobilizam, num clima de nostalgia, e rememoram o universo da boneca mais famosa do mundo.

Le Corbusier com formas minimalistas e geométricas - Reprodução

O publicitário Felipe Pacheco resolveu imaginar como seria a casa da Barbie, se concebidas pelos arquitetos mais importantes do mundo. Para a criação dos projetos, divulgados em sua conta no Twitter, ele usou as ferramentas ChatGPT e Midjourney. Veja a seguir cada um deles.