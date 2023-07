Trailer de Barbie que imita '2001' é vetado em sessões de filmes infantis pelo Conar

São Paulo

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o Conar, pediu, por meio de uma liminar, a suspensão da exibição do primeiro teaser do filme "Barbie" em sessões de cinema com classificação aberta a menores de 12 anos. O filme será lançado no próximo dia 21.

A atriz Margot Robbie em trailer de 'Barbie' - Reprodução

"A relatora da representação concedeu liminar parcial, levando em conta que o teaser [de "Barbie"] está em exibição ostensiva para o público infantil e com cenas de não urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro, o que viola recomendações da seção 11 do Código", disse o Conar em nota enviada à reportagem.

"Neste sentido e porque a tutela dos direitos da criança está sujeita ao princípio da precaução, ela concedeu medida liminar parcial, recomendando a sustação da divulgação de um dos teasers do filme."

A restrição vale apenas para blocos comerciais em sessões de cinema com classificação indicativa inferior a 12 anos, que, afirma o conselho, é a idade de proteção da criança estabelecida pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Procurada pela reportagem na tarde desta segunda-feira, a Warner não comentou o caso até a publicação desta reportagem. Caso o estúdio envie um posicionamento, ele será acrescentado ao texto.

O teaser, construído como uma referência à abertura de "2001 - Uma Odisseia no Espaço", começa com várias meninas brincando com bonecas em um deserto.

"Desde o início dos tempos, desde quando existem meninas no mundo, sempre existiram bonecas. Mas as bonecas eram sempre bonecas bebês. Até que", narra uma voz, e vemos então uma Margot Robbie gigante, que veste um maiô listrado e óculos escuros.

Com um sorriso amplo, a atriz abaixa os óculos e dá uma piscadela. As meninas começam, então, a destruir suas bonecas.