Vídeo mostra incêndio que destruiu apartamento de Zé Celso, que está internado

São Paulo

Um vídeo registrou o momento em que o apartamento do dramaturgo Zé Celso estava em chamas, na manhã desta terça-feira (4). No registro, é possível ver viaturas da polícia estacionadas em frente ao prédio, enquanto as labaredas saiam da janela do imóvel.

O dramaturgo teve muitas queimaduras no corpo e foi levado ao Hospital das Clínicas. Segundo a sobrinha dele, Beatriz Corrêa, o estado do tio é grave. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado."

Zé Celso, diretor, ator, dramaturgo e encenador brasileiro - Photo Premium

Na tarde desta terça, o cheiro de queimado ainda estava forte na frente do prédio de Zé Celso. As janelas do apartamento do dramaturgo estavam sujas de fuligem após um incêndio ter ocorrido no imóvel durante a madrugada. O fogo se espalhou rapidamente em razão da grande quantidade de livros no imóvel.

Uma senhora que mora na frente disse que sentiu um cheiro de queimado pela manhã cedo, logo que acordou. Ela disse que chegou a se questionar se o fogo seria dentro de seu apartamento, momento no qual viu que se tratava do prédio da frente.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido. Em entrevista a jornalistas em frente ao prédio, Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Quedo do Céu".

Perto da manhã, Zé Celso teria ligado o aquecedor no quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho que se espalhou rapidamente para a sala.

O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, foi encontrado caído no chão da sala em meio ao incêndio que ocorreu em seu apartamento, no Paraíso, bairro da zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (4).

A médica Luciana Domschke, que cuida da saúde de Zé Celso Martinez Corrêa, 86, afirma que o caso do dramaturgo é grave, mas não há até o momento complicações.

O diretor está intubado e internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após incêndio atingir o apartamento em que ele mora no Paraíso, em São Paulo.