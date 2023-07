A médica Luciana Domschke, que cuida da saúde de Zé Celso Martinez Corrêa, 86, afirma que o caso do dramaturgo é grave, mas não há até o momento complicações.

O diretor está intubado e internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após incêndio atingir o apartamento em que ele mora no Paraíso, em São Paulo.

"Segundo os médicos do HC com quem eu conversei, as queimaduras atingem 40% do corpo do Zé", afirma ela à coluna.

Zé Celso Martinez Correa e Marcelo Drummond: juntos desde 1986 - Reprodução

"A gravidade existe pela própria situação, mas não há complicações", salienta.

Ela também diz que a intubação faz parte do protocolo de pessoas que têm as vias aéreas queimadas.

"Quando a gente queima, há um inchaço. E quando isso acontece na traqueia, o edema pode fechar a passagem do ar, por isso, para os pacientes queimados, existe um protocolo para que sejam intubados para não correr o risco de insuficiência respiratória", explica.

Segundo Luciana, os dois pontos principais neste momento são manter a hidratação do corpo e evitar infecções.