Fogo em apartamento de Zé Celso se espalhou rápido em razão dos livros

São Paulo

Na tarde desta terça (4), o cheiro de queimado ainda estava forte na frente do prédio de Zé Celso. As janelas do apartamento do dramaturgo estavam sujas de fuligem após um incêndio ter ocorrido no imóvel durante a madrugada. O fogo se espalhou rapidamente em razão da grande quantidade de livros no imóvel.

O dramaturgo teve muitas queimaduras no corpo e foi levado ao Hospital das Clínicas. Segundo a sobrinha dele, Beatriz Corrêa, o estado do tio é grave. "Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado."

Zé Celso, diretor, ator, dramaturgo e encenador brasileiro - Photo Premium

Uma senhora que mora na frente disse que sentiu um cheiro de queimado pela manhã cedo, logo que acordou. Ela disse que chegou a se questionar se o fogo seria dentro de seu apartamento, momento no qual viu que se tratava do prédio da frente.

O porteiro, que preferiu não se identificar, afirmou que apenas o apartamento de Zé Celso foi atingido. Em entrevista a jornalistas em frente ao prédio, Pascoal da Conceição, ator e amigo do dramaturgo, disse que o artista estava trabalhando durante a noite com o livro "A Quedo do Céu".

Perto da manhã, Zé Celso teria ligado o aquecedor no quarto e ido dormir. O incêndio teria começado devido a uma pane no aparelho que se espalhou rapidamente para a sala.

O aquecedor estava perto da cama, motivo pelo qual Zé Celso sofreu mais queimaduras. "O teatro nem sempre tem a oportunidade de ter uma pessoa com o potencial de Zé Celso", disse Conceição, entre lágrimas. "Estamos muito comovidos. Isso é o teatro brasileiro", concluiu.

O ator disse que, segundo informações que recebeu, 40% do corpo de Zé Celso foi queimado. Sonia Navajas, aposentada e vizinha debaixo do dramaturgo, disse que foi acordada pelo forte cheiro pela manhã. Ela chegou a encontrar a irmã de Zé Celso, Lala, que não chegou a ver o irmão.

Marcelo Drummond, com quem Zé é casado, socorreu o dramaturgo. Outros dois homens, identificados como Ricardo e Vitor, estavam no apartamento e ajudaram no socorro. Os três sofreram queimaduras leves, além de inalar fumaça.

O diretor teatral e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, de 86 anos, foi encontrado caído no chão da sala em meio ao incêndio que ocorreu em seu apartamento, no Paraíso, bairro da zona sul de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (4).

A médica Luciana Domschke, que cuida da saúde de Zé Celso Martinez Corrêa, 86, afirma que o caso do dramaturgo é grave, mas não há até o momento complicações.

O diretor está intubado e internado na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo após incêndio atingir o apartamento em que ele mora no Paraíso, em São Paulo.

"Segundo os médicos do HC com quem eu conversei, as queimaduras atingem 40% do corpo do Zé", afirma ela à coluna.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Civil o incêndio teria começado no quarto de Zé Celso, provavelmente causado por problemas em um aquecedor elétrico.

A partir daí, o fogo teria se alastrado para peças de roupa. Uma situação parecida aconteceu no imóvel há cerca de três anos, mas na ocasião o fogo foi rapidamente controlado.

Desta vez, porém, o incêndio ganhou grandes proporções, provocando queimaduras nos membros superiores, inferiores e ainda no rosto do dramaturgo. Ele foi encontrado por uma vizinha no chão da sala em meio às chamas.

De acordo com amigos que acompanharam o artista até o hospital, ele foi intubado logo que a ambulância chegou ao apartamento e sofreu muitas queimaduras. Zé Celso seria encaminhado à UTI do Hospital das Clínicas no início da tarde desta terça-feira.

Ele se casou no começo de junho deste ano. Acometido por uma diverticulite –inflamação na parede interna do intestino–, o dramaturgo entrou no Teatro Oficina, onde a cerimônia aconteceu, sentado em uma cadeira de rodas que era empurrada pelo seu noivo, o ator Marcelo Drummond, de 60 anos.

Da plateia lotada de artistas, personalidades e intelectuais, ecoavam gritos de "merda", como é desejada a boa sorte no teatro.