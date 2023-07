A morte de Zé Celso, o mais inventivo, histórico, genial diretor e artista do nosso teatro, me causa uma tristeza profunda. Morre o mais criativo, original e jovem artista do teatro brasileiro, moderno com seus 86 anos. O Zé era visionário, descobria talentos que surgiam na música, nas artes plásticas e os trazia para o seu teatro.

Sem medo de inovações tecnológicas, no ano 2000, fez uma transmissão ao vivo de "Cacilda!" via internet discada, coisa que só viemos fazer agora, obrigados pela pandemia da Covid-19. Abarcava a juventude sem nenhum medo, a vida e o teatro estavam ali, juntos o tempo todo.

Zé Celso, criador do Teatro Oficina, em ensaio para a revista Serafina de outubro de 2016 - Daniel Klajmic

Um homem ligado e colado no seu tempo. Uma peça criada por Zé tem música, vídeo, internet, artes plásticas, política, crítica aos costumes, cinema, projeção, poesia, magia, tudo. E fazer parte de um espetáculo seu foi reafirmar e reaprender que nada do que se coloca em cena é gratuito ou sem referência.

Nos ensaios de "Cacilda!", que varavam noites e em que eu fazia uma participação como Cleyde Yáconis, pude presenciar embasbacada Zé dirigindo Bete Coelho e Marcelo Drummond em uma cena que evocava "Esperando Godot". Foi o momento mais sublime de teatro que já assisti. Quanto conhecimento e rigor técnico.

Nos meses em que tive o privilégio de estar no Teatro Oficina testemunhei a exigência de Zé na direção dos atores, a alegria, sofisticação e liberdade com a qual criava seu espetáculo além da sua riqueza cultural e intelectual. Foi impressionante e triste perceber também a luta para conseguir sustentar materialmente e manter o Oficina. É pesaroso constatar a precariedade material a qual o teatro e seus artistas são submetidos.

Zé nunca viveu de maneira burguesa, vivia o que pregava. Lutou para reconstruir o Oficina depois de um incêndio que o destruiu nos anos 1960, foi exilado na ditadura e, ao voltar, batalhou muito para construção do Teatro Oficina, com projeto da Lina Bo Bardi, que conhecemos hoje.

Nunca teve grandes verbas para fazer seus espetáculos e remunerar bem sua companhia, tudo sempre feito com muita dificuldade. A custa de esforço, abnegação e saúde. Desde batalhar patrocínios para montagens, que nunca foram muitos, até proteger o entorno de um teatro tombado da especulação imobiliária. Muito duro, muito difícil e muito injusto.

O teatro brasileiro vive e sobrevive de maneira precária, Zé Celso foi um gênio, um gigante que ao lado de Marcelo Drummond e sua companhia nos presenteou com o mais sublime que essa arte milenar pode proporcionar. Que o Oficina possa prosseguir com aporte financeiro para continuar criando o melhor do teatro que Zé Celso nos deixou. Obrigada, Zé. Evoé.