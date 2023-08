British Museum demite funcionário por suposto roubo de obras de alto valor

Londres | AFP

O British Museum anunciou nesta quarta-feira a demissão de um funcionário após verificar que várias peças das coleções do museu tinham sido roubadas ou danificadas. Os objetos incluem peças de ouro e pedras semipreciosas, algumas das quais datam do século 15 a.C., informou a instituição londrina em comunicado.

O British Museum, em Londres - Daniel Leal - 24.ago.2018/AFP

"Este é um incidente altamente incomum", disse Hartwig Fischer, diretor do museu no centro de Londres conhecido por abrigar a pedra de Rosetta e partes do friso do Parthenon no seu acervo.

"Levamos a proteção de todos os itens sob nossa responsabilidade extremamente a sério. O museu pede desculpas pelo ocorrido, mas agora pusemos um fim nisso e estamos determinados a pôr ordem", acrescentou.

A instituição disse que tomará medidas legais contra o ex-funcionário e que a unidade de crimes econômicos da Polícia Metropolitana de Londres abriu uma investigação.

A maioria dos itens envolvidos no roubo foi descrita como pequenas peças armazenadas em um repositório pertencente a uma das coleções do museu. Nenhuma delas peças foi exposta recentemente, sendo que a maioria é conservada para fins acadêmicos e de pesquisa.

Fischer disse ainda que as medidas de segurança foram reforçadas e que especialistas externos foram chamados para compilar uma lista definitiva de todas as peças perdidas, danificadas, ou roubadas.