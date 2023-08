Charlize Theron, de 'Velozes e Furiosos', não quer mais engordar para filmes

São Paulo

Charlize Theron, atriz de "Velozes e Furiosos" e "Mad Max", disse que não vai mais aceitar papéis que exijam transformações corporais.

Charlize Theron no lançamento de 'Velozes e Furiosos' em Roma, em maio de 2023 - REUTERS

"Nunca mais farei um filme e falar 'sim, vou ganhar quarenta quilos'. Não vou mais fazer isso porque não dá para perdê-los", disse à revista Allure. "Quando eu tinha 27 anos, fiz 'Monster'. Perdi 13 quilos durante a noite. Pulei três refeições e voltei ao meu peso normal", disse.

Theron ganhou o Oscar de melhor atriz por "Monster", no qual contracenou com Christina Ricci. Segundo a atriz, perder o excesso de peso ganho para fazer determinados papéis ficou mais difícil com o avanço da idade.

Ela contou que se desesperou depois de atuar na comédia romântica "Tully", em que interpreta a mãe de três filhos, e ligou para o seu médico, que a acalmou dizendo que seu metabolismo não era mais o mesmo de sua juventude. "Ninguém quer ouvir isso", disse a atriz.

Na época das gravações do filme, Theron entrou em depressão. "Eu ganhei cerca de 20 quilos para fazer o papel. Eu queria sentir o que essa mulher sentia e acho que foi uma maneira de me aproximar dela", conta.

"Fui pega pela depressão. Foi a primeira vez na minha vida que eu estava comendo aquela quantidade de alimentos ultraprocessados e açúcar".

Ela contou também que tinha um alarme programado para despertá-la no meio da madrugada, para que comesse. "Eu acordava às 2h da manhã e comia o macarrão com queijo frio que havia deixado do meu lado. Eu empurrava ele goela abaixo. Era difícil manter aquele peso."

Depois de "Tully", demorou um ano e meio para que ela perdesse todo o peso ganho durante as gravações.

Além da dificuldade para emagrecer, a atriz também disse que agora, aos 48 anos, ela se machuca com mais facilidade no set de filmagens —e demora mais para sarar.

"Hoje, se eu não malho durante três dias e volto pra academia, não consigo andar. Não consigo sentar na privada", disse.