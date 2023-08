'Priscilla', novo filme de Sofia Coppola, será distribuído pela Mubi

São Paulo

Os direitos de distribuição de "Priscilla", o novo filme da diretora americana Sofia Coppola, foram adquiridos pela produtora e streaming Mubi.

Cena do filme 'Priscilla', de Sofia Coppola, distribuído pela Mubi - Reprodução

Com exceção dos Estados Unidos, onde o longa será distribuído pela A24, e da Itália, país em que a Sky’s Vision ficou com os direitos, a Mubi será a responsável por levar o filme ao resto do mundo.

"Priscilla" é baseado no livro "Elvis and me", escrito por Priscilla Presley, que foi esposa de Elvis Presley, e Sandra Harmon.

No longa, Cailee Spaeny encarnará Priscilla, hoje com 78 anos, e Jacob Elordi, ator da série "Euphoria", será Elvis Presley.

Pelos olhos de Priscilla, Coppola explora o longo e turbulento relacionamento entre a protagonista e o astro do Rock'n'Roll. Ambos se conheceram em uma festa quando Priscilla Beaulieu ainda era adolescente, e Elvis, já famoso.

O casal teve uma filha, Lisa Maria Presley, que morreu em janeiro deste ano aos 55 anos devido a sequelas de uma cirurgia.

A Mubi participa ainda da produção de dois filmes que terão estreia mundial no Festival de Veneza. São "Memory", de Michel Franco, estrelado por Jessica Chastain e Peter Sarsgaard e "Gasoline Rainbow", de Bill Ross IV e Turner Ross.