Filho de Gal Costa pode, com viúva da cantora, definir rumos da obra da mãe

São Paulo

Gabriel da Costa Penna Burgos, de 18 anos, pode ser uma pessoa fundamental para definir os rumos da sucessão do patrimônio material e artístico de sua mãe, a cantora Gal Costa, morta em novembro, vítima de um infarto fulminante.

Wilma Petrillo, viúva de Gal, tenta reconhecer na Justiça a união estável, fruto do relacionamento mantido com a artista durante 24 anos.

A cantora Gal Costa - Carol Siqueira/Divulgação

Caso a Justiça reconheça a união estável, Petrillo teria 50% dos bens, ao término do julgamento do inventário, administrando o catálogo de Gal, em acordo com Gabriel, que a Folha não conseguiu localizar.

Cabe aos herdeiros liberar ou não a obra para o uso em outros contextos, tais como novelas, mostras e exposições. De acordo com ex-funcionários de Petrillo, a empresária sequer lia as solicitações de cessão de direitos.

Desde o início de julho, a Folha tenta entrar em contato com Petrillo por telefone e mensagem de texto, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Para o advogado Felipe Russoma nno, especialista em planejamento patrimonial e sucessório, o processo deve se estender no tempo e pode ter diferentes desfechos. "Quando o inventariante for nomeado, ele passa a ceder ou não os direitos até a conclusão do julgamento", afirma.

O advogado chama a atenção para um episódio ocorrido na edição do Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar logo depois da morte de Gal. Durante a entrevista, o telespectador é informado de que Gabriel trata Petrillo como madrinha. "Muito provavelmente Petrillo terá o reconhecimento da união estável, mas é estranho o filho de Gal tratar Wilma como madrinha. Ele não fala madrasta, nem mesmo mãe", diz Russomanno.